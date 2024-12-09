Mersin\'de Tüyler Ürpertici Aile Trajedisi: Baba, Eşini ve Oğlunu Öldürdü

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MERSİN'de bedensel engelli Zafer Çakmak'ın (46), eşi Leyla Çakmak'ı (50) öldürdükten bir gün sonra tabancayla vurduğu oğlu Muhammed Emin Çakmak (8), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Zafer Çakmak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı öldüren finansal yatırım danışmanlığı yapan Zafer Çakmak, oğlu Muhammed Emin'i de yanına alıp kaçtı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı cinayet şüphelisi Çakmak, dün akşam saatlerinde yaralı olarak otomobiliyle bir otelin önünde geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arka koltuktaki Muhammed Emin'i başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden ağır yaralı Çakmak ise yapılan müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otopsisi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Muhammed Emin Çakmak'ın cenazesi, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Medine Camisi'ne götürüldü. Çakmak'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zafer Çakmak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.