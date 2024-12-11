Mersin'de Üreticilere Sulama Tankeri Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Üreticilere Sulama Tankeri Desteği

Mersin\'de Üreticilere Sulama Tankeri Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 130 üreticiye sulama tankeri dağıttı. Destekler devam edecek.

11.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesince 130 üreticiye sulama tankeri desteği verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesindeki Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, tarım ve hayvancılığı önemsediklerini söyledi.

Sulama tankerlerinin üreticiler için önemini anlatan Seçer, desteklerin süreceğini belirtti.

Konuşmanın ardından konargöçer Yörüklerin ihtiyaçlarının karşılanması için alınan 3'er tonluk 130 sulama tankeri, üreticilere dağıtıldı.

Törene, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar da katıldı.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Vahap Seçer, Ekonomi, Güncel, mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Üreticilere Sulama Tankeri Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
17:27 PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi Yükseliş geçici mi kalıcı mı PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?
17:23 Dursun Özbek’ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı
16:59 Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
16:53 Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:46 Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 13:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Üreticilere Sulama Tankeri Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.