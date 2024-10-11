Mersin'de Üreticilere Üzüm Sıkma Makinesi Desteği

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve artırılması için Silifke ilçesinin Kavak Mahallesi'ne üzüm sıkma makinesi desteği verdi. Geleneksel yöntemlerle oldukça zor olan 1 günlük üzüm suyu çıkarma işlemini, makine ile yaklaşık 1 saat gibi kısa zamanda yapan üreticiler; yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok yöresel ürünü üretmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin makine-ekipman destekleri; üreticilerin hem maliyetlerini düşürüyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Silifke'nin Kavak Mahallesi'ne teslim edilen üzüm sıkma makinesi sayesinde de üreticiler, 1 günlük üzüm sıkma işini artık 1 saatte bitiriyor.

"2025 yılında da küçük ölçekli kooperatiflerimize desteklerimiz devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi olarak, makine-ekipman talep eden mahallelerin hepsine giderek incelemelerde bulunduklarını kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Ziraat Teknikeri Ramazan Üredi, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar 10 makinemizi Gülnar, Mut, Silifke, Aydıncık, Akdeniz, Anamur ve Tarsus'taki kooperatiflere teslim ettik. Üreticilerimiz, saatte 1000 kilogram kapasitesi olan makinemiz ile işlerini hızlı görüyorlar. Böylece hem zamandan, hem de işçilikten tasarruf ediyorlar. Aynı zamanda pestil, pekmez, yayla bandırması gibi ürün çeşitliliğini artırıyorlar. 2025 yılında da küçük ölçekli kooperatiflerimize bu desteklerimiz devam edecek."

"Başkanımız çiftçilere 10 numara destek veriyor"

Kavak Mahallesi Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Yüksel, daha önce çizme giyerek ve saatlerce çiğneyerek zor koşullarda üzüm sıktıklarını, makine ile işlerinin çok kolay ve seri olduğunu belirterek, "Buranın geçim kaynağı ceviz, badem, kiraz ve üzüm. Ceviz soyma makinesi ve sulama suyu borusu için de dilekçelerimizi verdik. Başkanımız Vahap Seçer'in Ziraat Mühendisi olması bizim için bir avantaj. Çiftçilere, köylülere 10 numara destek veriyor ve bu desteğin devamının geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Destekten yararlanan üreticiler ise şunları söyledi:

- Hatice Gönül: "Eskiden çizmeler giyerdik. Betondan yerlerimiz vardı, orada üzümü çiğnerdik. Sonra sıkıp torbalara katar ve üstüne taş koyup bastırırdık. Şimdi 15 dakikada veya miktarına göre en fazla 1 saatte iş bitiyor. Makine üzümleri sıksın, ben çayımı içiyorum. Vahap Başkan'ımızdan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin."

-Kadriye Koçak: "Üzüm sıkma makinesi sayesinde işimiz kolaylaştı, hızlandı ve çok pratik oldu. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal destekleri çok iyi. Çok teşekkür ederiz."

- Mustafa Serin: "Pekmez işi, ancak 4 - 5 kişiyle olur. Fakat şimdi 2 kişi bu işi hallediyor. Daha basit, daha ekonomik ve zamandan da kazanıyoruz. Binlerce kez teşekkür ediyorum."

-Ersan Yeyin: "Makine sayesinde üründen daha çok verim aldık. Bir de sıkma işlemi daha kolay. Bir sandığı 5 dakikada sıkıyor. Biz çiğnerken 1 saat uğraşıyorduk. Ürün kaybı daha az. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz."