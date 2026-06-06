Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli takibe alındı.
Adresine operasyon düzenlenen şüpheli gözaltına alındı.
İkametteki aramalarda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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