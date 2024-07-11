Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 4 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma, düzenlediği operasyonlarla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma, 100 kök kenevir, 6 sentetik hap, 12 gram kubar esrar, 7 gram ateş buz, 25 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 70 gram işlenmiş tütün, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 bıçak, 25 fişek ile 29 bin 915 TL nakit paraya el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.