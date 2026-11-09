Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 781 gram bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 781 gram bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 781 gram bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 781 gram bulundu
Haber Videosu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 129 sentetik ecza, bir miktar kokain, eroin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler H.Ş, M.Ç, M.B, A.H.T, A.M.Y, A.D. ile R.U. yakalandı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan incelemelerde 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 129 sentetik ecza, bir miktar kokain, eroin ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
16:07
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:14:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 781 gram bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android