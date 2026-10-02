Mersin\'de Vahap Seçer dahil 59 kişinin gözaltına alınması protesto edildi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Mersinli bir yurttaş, "CHP'lisi de YENİ Partilisi de hepsi de Vahap Seçer'e sahip çıkması lazım. Çünkü burada hukuksuz olan bir şey vardır. Yüzde 60 oy alan bir başkanı gözaltına alıyorsanız, şafak operasyonu yapıyorsanız burada hukuksuzluk var, adalet yoktur. Tek diyeceğim bu. Türkiye'de adalet kalmamış" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alınması, Mersin Büyükşehir Belediyesi önüne toplanan yurttaşlarca protesto edildi.

Gözaltı kararlarına üzüldüğünü söyleyen bir yurttaş, "Ayağım bak ameliyatlı, hasta halimle geldim yemin ederim. Yani üzülüyoruz. Şimdi biraz daha konuşsam ağlarım. Çıkmasını bekliyoruz. Halkımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Bir an önce evine, çocuğuna, belediyesine gelsin" ifadelerini kullandı.

"FON KRİZİN ÜZERİNİ ÖRTMEK İÇİN BU OPERASYON GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren eski Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy, "Vahap Bey de halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı. İlk seçimi yüzde 40 ile almış, ikinci seçimi yüzde 60 ile almış. Her 10 kişiden 6'sı bu kişiye oy vermiş. Yani yargılarsın, hesap sorarsın ama tutuklamazsın. Bu fon krizin üzerini örtmek için bu operasyon gerçekleşmiştir. Vahap Bey'e güveniyoruz, inanıyoruz" diye konuştu.

"NASIL GEÇMİŞTE VAN HALKI BAŞKANINA SAHİP ÇIKTIYSA DİLEĞİMİZ MERSİN HALKININ DA AYNISINI YAPMASI"

Gözaltıları kınadığını söyleyen bir başka yurttaş, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Van halkı nasıl başkanına sahip çıktıysa, nasıl Abdullah Zeydan'a sahip çıktıysa Mersin halkının da Vahap Seçer'e öyle sahip çıkmasını bekliyorum. Bir Kürt evladı olarak bunu dile getirmek benim en temel hakkımdır. Çünkü ben Kürt olarak Vahap Seçer'e oy verdiysem CHP'lisi de YENİ Partilisi de hepsi de Vahap Seçer'e sahip çıkması lazım. Çünkü burada hukuksuzluk olan bir şey vardır. Çünkü yüzde 60 oy alan bir başkanı gözaltına alıyorsanız, şafak operasyonu yapıyorsanız burada hukuksuzluk var, adalet yoktur. Tek diyeceğim bu. Türkiye'de adalet kalmamış. Nasıl geçmişte Van halkı başkanına sahip çıktıysa, Abdullah Zeydan'a sahip çıktıysa dileğimiz Mersin halkının da aynısını yapması. Nasıl ki onlar başkanlarına sahip çıkıyorsa Mersin halkı da Vahap Seçer'e sahip çıkması lazım."

Vahap Seçer'in halka hizmet eden bir belediye başkanı olduğunu, kendi yaşadığı Tarsus ilçesinde bunu gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Bu memlekete hizmet veren adama böyle bir hakaret nasıl oluyor? Ben inanamadım şu anda. Kabul etmiyorum çıkması lazım" dedi.

"FONCULARI İÇERİ ALSINLAR"

Operasyonların fon krizi gündemini değiştirmek için yapıldığını söyleyen bir vatandaş ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu fon olayları var ya, onları örtbas etmek için, insanları başka yöne çekmek için seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı var. Kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Öyle düzenbazlık yapacak, sahtekarlık yapacak, parayla da işi yok onun. Çünkü geçmişe dönük serveti yeter onun. Yani bütün mücadeleleri gündemi değiştirip bu fon olayını kapatmaya çalışıyorlar. Ama bu kolay kolay kapanmaz. Trilyonları götürmüşler. O paraların hesabını sorsunlar önce. Vahap Bey tertemiz bir insan. Aynı zamanda Abdullah Özyiğit de tertemiz bir insan. Yani bunlarda bir şey aramasınlar. O foncuları gitsinler alsınlar içeri. Onları araştırsınlar."