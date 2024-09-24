Mersin'de Yapay Zeka Destekli İlk Çocuk Dergisi Yayınlandı - Son Dakika
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Mersin'de Yapay Zeka Destekli İlk Çocuk Dergisi Yayınlandı

Mersin\'de Yapay Zeka Destekli İlk Çocuk Dergisi Yayınlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli çocuk dergisi 'Bilimin İzinde Geleceğin Peşinde'yi yayınladı. Dergi, bilimi ve teknolojiyi keşfetmek isteyen çocuklar için çeşitli konularda içerikler sunuyor ve her sayıda farklı bir tema işlenecek.

24.09.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli "Bilimin İzinde Geleceğin Peşinde" isimli çocuk dergisini yayınladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Bilimin İzinde Geleceğin Peşinde" isimli çocuk dergisini yayınladı. Dergi, Türkiye'de içeriği yapay zeka ile üretilmiş ilk çocuk dergisi olma unvanını da taşıyor.

Mezitli Kadın ve Çocuk, Bilim ve Teknoloji Atölyesi eğitmenleri tarafından çıkarılan dergide, bilimi, teknolojiyi ve yakın geleceği keşfetmek isteyen çocuklara; teknoloji tarihi, teknolojinin geleceği, algoritma, kodlama, bilim insanları, sürdürülebilirlik, deneyler ve yapay zekaya ilişkin bilgiler aktarılıyor.

Bilim meraklısı çocuklar için çıkarılan dergi hakkında bilgi veren Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri Sorumlusu Emre Aşkın, şunları kaydetti:

"Dergiyi biz ekip olarak çocuklara özellikle bilim ve teknoloji ile ilgili etkinlikleri sunabilmek için hazırladık. Birçok dergide çocuklara sunulan içerikler dışarıdan malzeme gerektiren etkinlikler yer alıyordu. Biz de özellikle çocukların evlerinde bulabilecekleri malzemelerle bu etkinlikleri yapabilmeleri için bir tasarım sürecine girdik. Aldığımız geri dönüşlerden dolayı çok heyecanlandık. Çocukların bu dergi ile beraber bize verdiği mesajlar çok değerliydi. O yüzden bize dergiyi belirli periyotlarda hazırlamaya karar verdik. Bu konuda da güncel teknolojiyi zaten kullanıyoruz. Yapay zeka destekli olarak Türkiye'nin ilk çocuk dergisini ortaya çıkardık."

Gelecek sayının teması "güneş enerjisi"

Gelecek sayıdaki temayı "güneş enerjisi" olarak duyuran Aşkın, çocuklara güneş enerjisi bilincini aktarmak istediklerini söyleyerek, "Çünkü özellikle Akdeniz bölgesinde artık etrafa baktığımda özellikle kırsal köy buluşmalarında yaylalara çıkıyorum ve yaylalarda güneş panelleriyle elektrik üretiminin bayağı bir arttığını gözlemledim. Her dergide bir tema belirleyeceğiz ve tema üzerine etkinliklere yoğunlaşacağız. Bazen uzay, bazen enerji, bazen sürdürülebilirlik olabilir. Bunları planlayarak çocuklara kazandıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yapay Zeka Destekli İlk Çocuk Dergisi Yayınlandı - Son Dakika

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