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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynatan internet sitelerini yöneten 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 23 fişek, 2 banka kartı, 15 telefon, 15 sim kart, 3 laptop, bir bilgisayara kasası, 2 hard disk, 7 flash bellek ve 43 dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin hesaplarında 300 milyon lira para transferi yapıldığı tespit edildi.

Mersin\'de yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
27.01.2024 - 10:29,
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Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynayan ve sitesini yöneten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bir adrese yapılan baskın esnasında şüphelilerden birinin cep telefonunu dışarıya atması polisin termal kameralı dronu tarafından kaydedildi.

Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 23 fişek, 2 banka kartı, 15 telefon, 15 sim kart, 3 laptop, bir bilgisayara kasası, 2 hard disk, 7 flash bellek ve 43 dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, şüphelilerin hesaplarında 300 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Kaynak: AA
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