Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

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MERSİN'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 13 cep telefonu, 3 tablet, 24 kredi kartı, 1 hafıza kartı, 22 tabanca fişeği, yasa dışı bahisten elde edilen 5 bin 500 lira ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: MERSİN,