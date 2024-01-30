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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

30.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:34
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MERSİN'de polis ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karşı geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 37 cep telefonu, 6 laptop, 20 banka kartı, 1800 TL para, 40 gram esrar, ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 1'i tutuklandı, 5 şüpheli ev hapsi alırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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