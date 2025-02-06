Mersin'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Çarpan Kamyonet Kazası: 'Bu Bir Katliam' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Çarpan Kamyonet Kazası: 'Bu Bir Katliam'

Mersin\'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Çarpan Kamyonet Kazası: \'Bu Bir Katliam\'

Mersin'de yaya geçidinde hızla gelen bir kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki Elif Su Ekinci hayatını kaybederken, ağır yaralanan arkadaşı Elif Yüksel’in durumu kritik. Kaza anına ilişkin görüntüleri izleyen Ekinci'nin annesi, kazayı katliam olarak nitelendirerek farkındalık yaratma çağrısında bulundu.

06.02.2025 14:12  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de yaya geçidinde kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Elif Su Ekinci'nin (11) annesi Fatma Ekinci, kaza anına ilişkin görüntüleri yeni izlediğini belirterek, "İlk başta bu bir kazaydı benim için. Takdir Allah'ındır. Lakin birkaç gün önce videoları gördüğüm anda ve ayrıca okul videolarını da izlediğimde aracın ne kadar hızlı geldiğini, bunun bir kazadan ziyade bir katliam olduğunu gördüm" dedi.

Kaza, geçen yıl mayıs ayında Mersin'in Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e (11) çarptı. Kazada Ekinci, yaşamını yitirirdi. Ağır yaralanan Yüksel'in tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Topkara hakkında, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyaya girdi. Görüntülerde; el ele tutuşup karşıya geçmeye çalışan öğrencilere hızla gelen kamyonetin çarptığı görüldü.

'HİÇBİR ŞEKİLDE FREN YAPILMADIĞINI GÖRDÜM'

Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci, kaza anına ilişkin görüntüleri yeni gördüğünü söyleyerek, "İlk başta bu bir kazaydı benim için. Takdir Allah'ındır. Lakin birkaç gün önce videoları gördüğüm anda ve ayrıca okul videolarını da izlediğimde aracın ne kadar hızlı geldiğini, bunun bir kazadan ziyade bir katliam olduğunu gördüm. Başka Elifler ölmesin. Bütün çocuklar bizim. Türkiye bizim. Geleceğimiz bizim. Ama oradaki o görüntülerde hiçbir şekilde fren yapılmadığını, çok az bir kırmayla yanındaki otobüse dahi çarparak çocuklara zarar veremeyeceğini gördüğüm anda ve Elif Yüksel'in hala yoğun bakımda ve durumunun kritik olması nedeniyle bir farkındalık oluşturmak adına konuşmak istedim" dedi.

'BU GÖRÜNTÜLER, BENİ İLK GÜNE TEKRAR GERİ GÖTÜRDÜ'

Fatma Ekinci, kızının Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. Fatma Ekinci, "Aynı zamanda savcı olarak kadınlar ve çocukları korumak istiyordu. Kızım ve Elif Yüksel, yaya geçidinden geçmeye bir adım kala hızını hiçbir şekilde kesmeyen o genç delikanlı sebebiyle şu an yoklar. Görüntüleri görmeseydim, bu kadar kızgın ve üzgün olmayacaktım. Çünkü artık yavaş yavaş iyileşme sürecine girmiştim. Bu görüntüler, beni ilk güne tekrar geri götürdü. Elif Yüksel'in annesi Zeynep'le görüştüğümde sesinden hala o ilk günde kalmış bir anne. Bunu iki anneye yapma hakkı var mıydı? Frene basmak bu kadar zor muydu? veya kasis yapmak bu kadar zor muydu? Kızımdan sonra oraya üst geçit yapılmasını talep ettik. Sadece ışık yapıldı. Benim kızım zaten yaya geçidinden geçiyordu. Olay sabahı kızım beni öptü. Sonra döndü 'Bir kere daha öper misin' dedi ve ben bir kere daha öptüm. Kızım okula gitti ve bir daha gelmedi. Elifler ölmesin, bunun için her önüne gelene ehliyet verilmesin" diye konuştu.

'SANIĞIN OLASI KASTLA YARGILANMASI GEREKİYOR'

Ailenin avukatı Hibe Gökalp ise "Sanığın ne olursa olsun düşüncesiyle aracını kullandığı ve çocuklara çarparak çocukları sürükledikten sonra durduğu kamera görüntüleriyle sabittir. Sanığın aşırı hızlı olması nedeniyle aracın hava yastıkları patlamıştır. Sanık bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu bulunmuştur. Sanığın olası kastla yargılanması gerekmektedir. Katliam gibi yaşanan olayda sanığın taksirden değil, olası kasttan sorumlu tutularak yargılanması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Ekinci, Mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Çarpan Kamyonet Kazası: 'Bu Bir Katliam' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Yaya Geçidinde Öğrenciye Çarpan Kamyonet Kazası: 'Bu Bir Katliam' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.