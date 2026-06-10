Mersin\'de Yol Mahkeme Kararıyla Kapandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol, mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Karaisalı Mahallesi Kısalı Sokak'taki yolla ilgili yaşanan mülkiyet anlaşmazlığı yargıya taşındı.
Anamur İcra Müdürlüğünce, mahkeme kararı doğrultusunda bölgede ölçüm çalışması yapıldı.
Alanın özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığının tespiti üzerine arazi sahiplerince yola tel örgü çekildi.
Yasal sürecin tamamlanmasıyla yol trafiğe kapatıldı.
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