Mersin'de Zihinsel Engelli Kadının Midesinden 1 Kilo Metal Cisim Çıkarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Zihinsel Engelli Kadının Midesinden 1 Kilo Metal Cisim Çıkarıldı

Mersin\'de Zihinsel Engelli Kadının Midesinden 1 Kilo Metal Cisim Çıkarıldı

Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran zihinsel engelli A.K.'nın midesinden çivi, inşaat demiri, kolye ve toka gibi yaklaşık 1 kilo metal cisim çıkarıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve hastanın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

17.12.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran zihinsel engelli A.K. (52) adlı kadının midesinden yaklaşık 1 kilo çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

İlçede yaşayan zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi. Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, şu anda sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve servise alınarak takibinin devam ettiğini belirten Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, hasta yakınlarının bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Zihinsel Engelli Kadının Midesinden 1 Kilo Metal Cisim Çıkarıldı - Son Dakika

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