Mersin'de Zincirleme Trafik Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Zincirleme Trafik Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

26.05.2024 20:53
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Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoylu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Zincirleme Trafik Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Zincirleme Trafik Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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