Mersin'deki 8 Gazetenin İlan Hakkı Askıya Alındı

Basın İlan Kurumunca (BİK), Mersin'deki 8 gazetenin resmi ilan yayımlama hakkının, sorunlar giderilinceye kadar askıya alındığı belirtilerek, "Kurumumuzu derinden üzen bu acı tablo karşısında almak zorunda kaldığımız kararlar asla keyfiyet unsuru taşımadığı gibi 195 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatımızın üzerimize yüklediği kaçınılmaz bir görevdir." açıklamasında bulunuldu.

BİK'ten yapılan açıklamada, Mersin genelindeki süreli yayınların 20-28 Mayıs arasında gerçekleştirilen denetimlerinin ardından hazırlanan Kontrol Kurulu Raporları doğrultusunda 8 gazete hakkında resmi ilan durdurma kararı alındığı belirtildi.

Bu karara ilişkin kimi çevrelerce üretilen kasıtlı, art niyetli ve temelsiz suçlamalar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, BİK'in görev alanındaki tüm süreli yayınların, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un ilgili maddeleri ve bunlara dayanılarak kabul edilen Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğine göre denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada, kurumun varlık sebebinin resmi ilan ve reklamların süreli yayınlara adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamanın yanında kamunun her türlü hak ve menfaatini korumak, kamuya ait ilan ve reklamları muhataplarına ulaştırmak ve yayıncılık faaliyetinin yerine getirildiğinden emin olmak olduğu vurgulandı.

Tüm illerde olduğu gibi Mersin merkez ve ilçelerinde kuruma bağlı 16 gazete ile 3 internet haber sitesinin belirli bir takvim içinde rutin denetimlerden geçtiği belirtilen açıklamada, bu yayınların tamamının yapılacak denetimlerden 6 gün önce, 14 Mayıs'ta bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mersin il merkezinde yayımlanan 8 gazetenin idari denetimleri ve 28 Mayıs'ta yapılan bayi denetimlerinin ardından hazırlanan Kontrol Kurulu Raporu'ndaki tespitler şöyle aktarıldı:

"5 gazetenin 29 Mayıs 2025 tarihli nüshalarını dağıtım firmasına hiç ulaştırmadığı, dağıtım firması tarafından son nokta satış bayilerine dair düzenlenen resmi belgede bu 5 gazeteye ait hiçbir bilgiye yer verilmediği görülmüştür. 3 gazetenin ise 800, 350 ve 300 adet nüshasını dağıtım firmasına ulaştırdığı ancak 2 gazetenin sadece 27 adet nüshasının bayilere dağıtılmak üzere hazırlandığı, diğer 1 gazetenin ise tüm nüshalarının depoya kaldırıldığı, dağıtım firması tarafından son nokta satış bayilerine dair düzenlenen resmi belgede bu 3 gazeteye ait hiçbir bilgiye yer verilmediği görülmüştür."

Mevzuatın dağıtım ve satışla ilgili maddeleri ihlal edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin merkezdeki gazetelerimizin en az 200'er adedi bayiler aracılığıyla olmak üzere günlük asgari 400'er adet satış yapmaları gerekirken, mevzuatımızın dağıtım ve satışla ilgili maddelerini ihlal ettikleri tutanak altına alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, 13 Haziran 2025 tarihine kadar yapılan tespitleri değiştirecek yeni bilgi ve belge sunulmaması üzerine Mersin'deki 8 gazetenin resmi ilan yayımlama hakkını sorunlar giderilinceye kadar askıya almıştır. Halihazırda bazı gazetelerimiz tespit edilen ihlalleri giderdiklerine dair resmi beyanda bulunmamışlardır.

Buna karşın aynı tarihlerde ilçelerde denetlemesi yapılan 8 gazetemizin resmi ilan yayımlama haklarının devam etmesi, kurumumuzun denetimlerde adil ve şeffaf bir yaklaşımla hareket ettiğinin göstergesidir. Kurumumuzu derinden üzen bu acı tablo karşısında almak zorunda kaldığımız kararlar, asla keyfiyet unsuru taşımadığı gibi 195 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatımızın üzerimize yüklediği kaçınılmaz bir görevdir."