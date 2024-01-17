 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6'sı toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6'sı toprağa verildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför Hüseyin Tayşun ve yolcu Huzan Sunnez Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi. Şeyhmus Öget ve Muhammed Akbaba'nın cenazeleri ise Mardin'e getirilerek toprağa verildi. Öget'in Marmaris'te çalıştığı öğrenildi. Diğer ölenlerin cenazeleri ise Şırnak'ın Cizre ilçesi ve Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde defnedildi.

Mersin\'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6\'sı toprağa verildi
17.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
Abone Ol

Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6'sı toprağa verildi (2)

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen 9 kişiden şoför Hüseyin Tayşun (43) ile yolculardan Huzan Sunnez (22) Şırnak'ın Silopi ilçesinde gece toprağa verilirken, Şeyhmus Öget (37) ile Muhammed Akbaba'nın (20) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketleri Mardin'e getirildi. Muhammed Akbaba'nın cenazesi Dargeçit ilçesinde toprağa verildi, Şeyhmus Öget'in cenazesi ise Artuklu ilçesi Gül Mahallesi Şeyh Lubban Camisi'nde İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Şeyh Lubban Mezarlığı'nda defnedildi. Öget'in Marmaris'te bir otelde tercüman olarak çalıştığı öğrenildi.

Mülkiye Beyter'in (34) cenazesi ise memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Cenaze Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Dağkapı Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi. Mehmet Emin Anaeli'nin cenazesi de memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'ne getirilerek toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Mersin, Ulaşım, Diyarbakır, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6'sı toprağa verildi - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:13:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6'sı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement