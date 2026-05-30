Mersin'deki Tekstil İşletmesinde Yangın

Mersin'in Toroslar ilçesinde tekstil ürünlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tozkoparan Mahallesi'ndeki işletmenin malzeme deposu bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangına müdahale anları, itfaiye ekiplerinin yaka kamerasınca görüntülendi.
