Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve 8 hap ele geçirilmişti.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile 8 hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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