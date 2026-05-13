Mersin'deki Yangında Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'deki Yangında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

13.05.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Toros, yangında bir işçinin hayatını kaybettiğini ve patlamanın nedeninin incelendiğini duyurdu.

VALİ TOROS TESİSTE İNCELEME YAPTI

Mersin Valisi Atilla Toros, yangın çıkan tesiste incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Toros, "Yangın saat 15.00 sularında meydana geldi. Adli soruşturmayı ve incelemeyi başlatmış olduk. Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla ilgili yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine" diye konuştu.

Yangının 800 metreküplük bir tankta meydana geldiğini aktaran Vali Toros, "Toplam 18 tane tank var, bunların ikisi benzin, geri kalanlar motorin. Benzinle alakalı benzinin yanma derecesi ve motorinin yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Civarında bulunan 4 tankın tamamı da motorin. Onlarla alakalı soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir sistem var, o sistem gereği de tankların sıcaklıklarını şu an ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Arkadaşlarımın bana ifade etmiş olduğu şekliyle 19-21 derece arasında bir sıcaklıkları var diğer civardaki tankların. Bu önemli bir derece, bu önemli bir bilgi bizim açımızdan. Bunu takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

'SOĞUTMA ÇALIŞMASINA HIZLA DEVAM EDİLİYOR'

Tesisin toplam 3 bin metreküplük ekstra su tankları olduğunu kaydeden Vali Toros, "Bu su tanklarının içerisinde kimyasallar var. Bu kimyasallarla soğutma özelliğinin artırıldığını ifade ettikleri bir sıvı elde edilmiş oluyor. Bu sıvıyla hem tankın kendisi, yanma devam eden tankın kendisi hem civarındaki tankların kendileri soğutulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede de soğutma çalışmasına arkadaşlar hızla devam ediyorlar. Ama tesisin kendisinin dışında da zaten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD'ımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz, civardaki bütün itfaiye araçları, belediyelerin itfaiye araçları dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın imkanlarıyla şu an buradayız. Bir an evvel bunun kontrol altına alınmasıyla alakalı çalışmalara devam ediyoruz. Köpükle alakalı da şunu ifade etmek isterim; belirli bir seviyeye gelmesi beklenecek, o belirli seviyeye geldikten sonra itfaiye daire başkanımızın bana ifade ettiği şekilde bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmede köpükle boğma denilen bir teknik uygulanabilir mi diye bakılacak" diye konuştu.

'YANGINA ÇOK SAYIDA ARAÇ MÜDAHALE EDİYOR'

800 metreküplük tankın aşağısında bulunan bir sistemle yakıt çekimi yaptıklarını kaydeden Vali Toros, "Yakıt ve beraberindeki sıvıyı çekiyoruz. Şu an tankın içerisinden veri alınamıyor ama yüklemiş olduğumuz yerden almış olduğumuz veriye göre 170 metreküp civarında aşağıdan bir yakıtı çektiğimizi biliyoruz. Arkadaşlarımızın gayreti hızlıca hem soğutarak diğer tanklara sıçramasını engellemek hem de kontrol altında tutmak. Bizim açımızdan önemli olan buydu. Yangına 11 itfaiye aracı, 4 arazöz, 5 adet emniyetimizin TOMA'ları da burada onlar var. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'müze ait 7 adet arazöz ve 4 adet de su tankeriyle buradayız. Niğde, Adana ve Konya illerimizden de 3 adet köpük kulesi talep ettik, onlar da yoldalar. Onlar geldiğinde de bize takviye yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

'PATLAMANIN NEDENİ TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR'

Öte yandan, yangının meydana geldiği tesisi işleten firma tarafından yapılan açıklamada ise "Tesiste henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Olayın hemen ardından acil durum prosedürleri devreye alınmış, saha güvenliği sağlanmış ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde gerekli müdahale ve bilgilendirme süreçleri yürütülmüştür. Olay sırasında yaralanarak sağlık kuruluşuna sevk edilen bir çalışma arkadaşımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir. Bizleri derin kedere boğan merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Patlamanın nedeni; ilgili kamu kurumları ve uzman ekipler tarafından tam koordinasyon içerisinde titizlikle incelenmektedir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/SOMA, (Manisa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki Yangında Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:45. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Yangında Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.