Mersin Gülnar'da Yeni Gölet ve Mesire Alanı Hizmete Açıldı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı hizmete girdi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, açılış töreninde, belediyenin 100. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Açılışın da bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirten Önge, 5 gün sürecek programa vatandaşları davet etti.

Konuşmanın ardından gölet ve mesire alanının açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı da katıldı.