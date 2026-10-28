Mersin ilçe protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurgulayan Beşikci, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenen aziz milletimiz, fedakarlık ve eşsiz kahramanlıkla verdiği Kurtuluş Savaşı'nı, insanlık tarihine altın harflerle yazdırmış ve mutlak bir zafer elde etmiştir. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin ruhları şad olsun. Onların üstün cesaretini, azim, kararlılık ve fedakarlığını unutmamak ve örnek almak en asli görevimizdir. "

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan da Cumhuriyet'in büyük emek ve kahramanlıklarla kurulduğunu belirterek, en önemli sorumluluğun bu mirası koruyup gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru da Cumhuriyet'in milli egemenliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Cumhuriyet'in milletin bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ise Cumhuriyet'in Atatürk tarafından Toroslar'da yaşayan Yörüklere bırakılan en büyük emanetlerden biri olduğunu kaydetti.