Mersin Mut\'ta yapımı başlanan göletle tarımsal alanlar sulanacak

Mersin'in Mut ilçesinde, kıraç topraklara sahip kırsal mahallede yapımına başlanan gölet aracılığıyla tarımsal alanlar sulama imkanına kavuşacak.
Toros Dağları'nın eteklerindeki ilçeye bağlı kırsal Bozdoğan Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Pelit'in, 2019'da Dünya Çiftçiler Günü kapsamında görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede gölet yapımı projesi başlatıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen gölet, temelden 33,75 metre yüksekliğe ve 450 bin ton su tutma kapasitesine sahip olacak. Göletin gelecek sene yaz aylarında çiftçinin kullanımına sunulması hedefleniyor.
Zeytin başta olmak üzere üzüm, badem, kayısı, erik, incir, lahana, pırasa, domates ve biber gibi çok sayıda ürünün yetiştirildiği mahallede, gölet sayesinde 800 dekarlık alan sulanacak.
Yöre halkı, projenin tamamlanmasıyla kıraç topraklarda verimli üretim yapabilme fırsatına kavuşacak.
"Bu bir umut projesi"
Mahalle muhtarı İbrahim Pelit, AA muhabirine, 2019'da Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme fırsatı bulduğunu söyledi.
Yöredeki su sıkıntısını Erdoğan'la paylaştığını anlatan Pelit, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yöremizin su sıkıntısını anlatınca sağ olsun ilgi gösterdi. Talimatlarını verince ihalesi yapılıp projeye başlandı. Daha sonra araya pandemi ve deprem girince bir süreliğine beklemeye alındı. Şu an çalışmalarımız hızlı bir şekilde yeniden başladı." diye konuştu.
Pelit, projenin bölge için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu bir umut projesi. Ürün çeşitliliğini geliştirecek, verimi artıracak, insanların hayallerini süsleyen bir proje. 40 yıldır dillendirilen ve bugün hayata geçmesini sabırsızlıkla beklediğimiz bir proje. En önemlisi, sosyolojik bir değişime vesile olacak. Köyden şehre göç edenlerin, tekrar geri dönüp kendisine yeni hayat kuracağı bir alan sunacak."
Göletten civar mahallelerdeki tarım alanlarının da yararlanabileceğini aktaran Pelit, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 800 dekarlık bir alan sulanacak fakat biz zeytinde daha fazlasını sulayacağız. Zeytin o kadar su yoğunluğu gerektiren bir tür değil. Bu nedenle belki de binlerce dönüm arazi sulanacak. Proje bölgedeki tarımsal üretim için can suyu olacak. Buralar kıraç topraklar. Köyümüzün kendi su kaynağını da kışın burada depolayacağız. Kar sularının ve yağmurun Akdeniz'e akmasının da önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla burası bir cennet olacak."
Bölge çiftçisi sulama imkanına kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor
Geçimini çiftçilikle sağlayan mahalle sakinlerinden Veysel Kanar, üreticilerin projenin tamamlanması için gün saydığını belirtti.
Göletin bölge için önemine değinen Kanar, şunları kaydetti:
"Yapılmakta olan gölet tamamlandığı zaman köyümüzün kaderini değiştirecek. Burada zeytin, kayısı, üzüm gibi çeşitler bol miktarda yetişiyor ama suyumuz olmadığı için çok sıkıntı çekiyoruz. Gölet yapıldığı zaman Allah'ın izniyle sıkıntıların hepsi bitecek. Bir çığır açılmış, devrim yapılmış olacak. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun."
Ejder Severoğlu da sulama imkanına kavuşmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Bu gölet köyümüz için 40 yıllık bir hayaldi. Tamamlandığı takdirde köyümüzün ürün çeşitleri artacak. Verimi katlayacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin Mut'ta yapımı başlanan göletle tarımsal alanlar sulanacak - Son Dakika
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