Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf boğuldu, 6 yaşındaki Y.H.'nin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf boğuldu, 6 yaşındaki Y.H.'nin hayati tehlikesi sürüyor

Mersin\'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf boğuldu, 6 yaşındaki Y.H.\'nin hayati tehlikesi sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf hayatını kaybetti. Vatandaşlarca sudan çıkarılan 6 yaşındaki Y.H., hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dalgıç polislerin arama çalışmasında Mazin'in cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın boğuldu. Vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde yürüyen Mazin Halaf ve kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Y.H., vatandaşların tarafından sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

300 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Acil Durum, Güvenlik, Kavaklı, Mersin, Güncel, Tarsus, Sudan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf boğuldu, 6 yaşındaki Y.H.'nin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 00:48:14. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf boğuldu, 6 yaşındaki Y.H.'nin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement