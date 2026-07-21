Mersin İtfaiyesi, 2026 Yılının İlk 6 Ayında 8 Bin 37 Vakaya Müdahale Etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 8 bin 37 vakaya müdahale etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 8 bin 37 vakaya müdahale etti. Müdahale edilen vakaların dağılımı; 2 bin 971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3 bin 537 kurtarma ve 493 diğer acil durum olayları olarak kayıtlara geçti.

Gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda bin 479 vatandaş ile 2 bin 58 hayvanın yaşamına dokunuldu. Kent genelinde 35 hizmet noktasında görev yapan Mersin İtfaiyesi, olaylara ortalama 5 dakikada ulaşarak hızlı ve etkin müdahale kapasitesini korudu.

YANGIN ÖNLEME VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Mersin İtfaiyesi, acil durumlara müdahalenin yanı sıra yangın risklerini azaltmaya ve afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 6 ayında 3 bin 59 yangın önleme faaliyeti gerçekleştirildi. Toplumun farklı kesimlerine yönelik düzenlenen 303 eğitim ve farkındalık çalışmasıyla, toplam 29 bin 119 vatandaşa ulaşıldı.

Eğitimlerde çocuklardan kamu personeline, sanayi çalışanlarından site yöneticilerine kadar geniş bir kitleye yangın güvenliği, tahliye yöntemleri ve doğru müdahale konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca itfaiye personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, gerçek olay ve senaryolara uygun tatbikatlar ile mesleki eğitim programları düzenlendi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları özellikle olası orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerektiği vurgulanırken, acil durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Emre Elçi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde Mersinlilerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Elçi, "Bu 6 aylık süreçte toplam 8 bin 37 vakaya müdahale ettik. Bu rakam Mersin İtfaiyesi'nin her gün ortalama yaklaşık 44 vakaya, her saat ise ortalama 2 vakaya müdahale ettiğini göstermektedir. Müdahale ettiğimiz olaylar; 2 bin 971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3 bin 537 kurtarma ve 493 diğer acil vakalar olarak şekillenmektedir. Bu olayların sonucunda bin 479 vatandaşımıza ve 2 bin 58 can dostumuzun hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak kentin 35 noktasında hizmet ettiklerini kaydeden Elçi, olaylara ortalama 5 dakikada ulaşarak hızlı ve etkin müdahale kapasitesini sürdürdüklerini söyledi. Elçi, "Bizim görevimiz sadece yangınları söndürmek değil, aynı zamanda riskleri azaltmak ve toplumda afet bilinci oluşturmak. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında 3 bin 59 yangın önleme faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca 303 eğitim ve farkındalık faaliyeti ile 29 bin 119 vatandaşımıza ulaştık. Çocuklarımızdan kamu personeline, sanayi çalışanlarından site yöneticilerine kadar toplumun her kesiminde yangın güvenliği, tahliye ve doğru müdahale konularında eğitimler verdik. Bunun yanında kamu personelimizin bilgi ve becerisini sürekli geliştirmek amacıyla, gerçek olaylara ve senaryolara uygun tatbikatlar ve mesleki eğitimler düzenledik. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir itfaiye teşkilatı; modern ekipman, sürekli eğitim ve disiplinli çalışmayla mümkün" ifadelerini kullandı.