Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri Değişti, 29 İl Müdürü Atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti ve 29 ile yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk getirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne de İbrahim Kaba atandı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Adem Koca getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle ayrıca, 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı.