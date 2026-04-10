Mersin Lojistik Merkezi Açıldı: Kentin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına Büyük Katkı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Lojistik Merkezi'nin açılışını yaparak, merkezin şehre olan katkılarını ve sektöre sağladığı avantajları vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Lojistik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa CHP, DEVA Partisi milletvekilleri, KKTC Başkonsolosu, belediye başkanları, oda temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Merkez, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde 75 bin metrekare alanda kuruldu ve tır parkı, nakliyeci ofisleri, sosyal tesisler, çocuk kampüsü ve okuma salonu gibi birçok alanı barındırıyor. Proje, eski nakliyeciler sitesinin yerine geçerek sektöre daha iyi çalışma koşulları sunarken, şehir trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.

Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin 4 yıl önce planlandığını ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde hayata geçirildiğini belirtti. Kent yönetiminde sivil toplum ve vatandaşlarla birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Seçer, merkezin fiziki koşullarının iyi olduğunu ve otoyol bağlantısına yakınlığı sayesinde ulaşım kolaylığı sağladığını ifade etti. Merkezde 122 bağımsız bölüm, 180 araçlık tır parkı, restoran, mescit, banka ve servis atölyesi bulunuyor. Çocuk Kampüsü, günlük 500 çocuğa hizmet vererek eğitim ve sosyal etkinlik imkanı sunuyor.

Seçer, Mersin'in lojistikte İstanbul'dan sonra güçlü bir konuma sahip olduğunu ve kentin stratejik öneminin arttığını söyledi. Ana Konteyner Limanı'nın Mersin'de yapılması gerektiğini vurgulayarak, kentin Türkiye'nin Akdeniz'deki lojistik üssü olduğunu kaydetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime hizmet ettiğini belirten Seçer, gelecekteki yol yatırımları ve imar planları hakkında da bilgi verdi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, merkezin dış ticarete ivme kazandıracağını ifade ederken, nakliyeciler sitesi başkanı Mehmet Bozkurt da yatırımın Mersin ekonomisine değer katacağını söyledi. Sektör çalışanları, merkezin modern tesisleri ve sosyal imkanlarından memnuniyetlerini dile getirdi. Açılış sonrası Başkan Seçer, merkezi gezerek çocuk kampüsündeki etkinliklere katıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Politika, Ekonomi, Mersin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:09
23:37
23:16
22:40
22:34
22:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:08:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.