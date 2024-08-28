Mersin Mut'ta Sezonun İlk Karpuz Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Mersin Mut'ta Sezonun İlk Karpuz Hasadı Yapıldı

Mersin Mut\'ta Sezonun İlk Karpuz Hasadı Yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde Hacı Uca'ya ait tarlada gerçekleştirilen sezonun ilk karpuz hasadına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı. İlçe genelinde bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor.

28.08.2024 20:19
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Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk karpuz hasadı yapıldı.

Kurtsuyu Mahallesi'nde Hacı Uca'ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı.

İlçe genelinde karpuzda bu yıl 1200 ton rekolte beklediklerini belirten Bayır, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Bayır, Mut'un yılın 12 ayında da tarımın yapıldığı bir ilçe olduğunu anlatarak, "İlçemizde toplamda 300 dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır." dedi.

Yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yaptığını dile getiren üretici Hacı Uca da karpuz fiyatlarının normal gittiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Mut'ta Sezonun İlk Karpuz Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta Sezonun İlk Karpuz Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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