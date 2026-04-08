Mersin Şehir Tiyatrosu'nda Kostümler Usta Ellerde Hayat Buluyor

08.04.2026 10:47  Güncelleme: 12:10
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, içindeki kostüm dikim atölyesi ile 2022'den bu yana hem sanatsal üretimi güçlendiriyor hem de sürdürülebilirlik ilkesine uygun kostümler üretiyor. Atölye, dışarıdan hizmet alımına gerek duymadan 14 farklı oyun için yüzlerce kostüm tasarlıyor ve eski kostümleri yeniden kullanıma hazırlıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, sahne arkasındaki üretim gücüyle de dikkati çekiyor. 2022 yılında kurulan kostüm dikim atölyesinde, ölçü alımından kumaş seçimine kadar tüm süreçler belediyenin kendi imkanlarıyla yönetiliyor. Atölye, dışarıdan hizmet alımına gerek duymadan tiyatronun tüm ihtiyacını karşılarken, sürdürülebilirlik ilkesiyle eski oyunların kostümlerini de yeni karakterlere uyarlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunlarda kullanılan kostümleri kendi bünyesinde hazırlayarak hem sanatsal üretimi güçlendiriyor hem de tasarruf sağlıyor. Şehir Tiyatrosu'nun dikim atölyesinde görev yapan iki usta el, 14 farklı oyun için yüzlerce kostüm hazırlayarak, sahne arkasında önemli bir emeğe imza atıyor.

Titizlikle tasarlanan kostümler, ölçü alma aşamasından kumaş seçimine ve son rötuşlara kadar Büyükşehir'in kendi imkanlarıyla hazırlanıyor. Ayrıca atölyede kullanılan kostümler temizlenerek, yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. Eski kostümler ise düzenlenerek farklı oyunlara uyarlanıyor.

İki terzi, 14 oyun ve yüzlerce kostüm

Yoğun bir tempoyla çalışan kostüm dikim atölyesi, her oyunun ruhuna uygun kostümlerle sahnedeki atmosferi güçlendirirken, sanatın arka plandaki emekçileri olarak tiyatroya katkı sunmaya devam ediyor. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun usta ellerinde hazırlanan kostümler, seyircilerin karşısına çıkan her oyunda sahnede can buluyor. Titizlikle tasarlanan kostümler; atölyede ölçü alınmasından kumaş seçimine, dikimden son rötuşlara kadar Büyükşehir'in kendi imkanlarıyla hazırlanıyor. Böylece tiyatro oyunları için dışarıdan kostüm satın alınmasına gerek kalmadan, ihtiyaç duyulan tüm kostümler Mersin Şehir Tiyatrosu'nun atölyesinde dikiliyor.

Atölyede yalnızca yeni kostümler üretilmiyor aynı zamanda kullanılan kostümler atölye bünyesinde temizlenerek, yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. Kullanılmayan veya eski oyunlardan kalan kostümler ise yapılan düzenlemelerle farklı oyunlara uyarlanıyor. Sürdürülebilirlik ile yaratıcılığı bir araya getiren kostüm dikim atölyesi terzileri, memnuniyetle üretmeye devam ediyor.

"Atölyemizde 14 oyun için yüzlerce kostüm ürettik"

Mersin Şehir Tiyatrosu kostüm dikim atölyesinde görev yapan terzi ve kostüm sorumlusu Emine Ekici, kostüm atölyesinin 2022 yılında kurulduğunu anlatarak, "Bütün oyunlarımızın kostümlerini burada üretiyoruz. Kesim, dikim, tadilat, geri dönüşüm, ne gerekiyorsa hepsini kendi atölyemizde yapıyoruz. Mersin Şehir Tiyatrosu kostüm atölyemizde, 14 oyun için yüzlerce kostüm ve dekor aksesuar, kukla ürettik" dedi.

"Diktiğimiz kostümleri sahnede oyuncuların üzerinde görmek çok keyifli"

Kostüm dikim atölyesinde görev yapan terzi ve kostüm sorumlusu Rufil Bulut, atölyede şimdiye kadar 14 oyun için kostüm çıkardıklarını anlatarak, "Bazı oyunlar bittiği zaman, o kostümleri diğer oyunlara dikerek hazırlıyoruz. Böylece geri dönüşüme kazandırmış oluyoruz. Biz tasarruf edince, belediyemiz de tasarruf etmiş oluyor. Oyuncularla aramızda sıcak bir ilişki var. Onlar hazırlanıyor, güzel bir oyun çıkıyor. Diktiğimiz kostümleri sahnede oyuncuların üzerinde gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Daha güzel şeyler yapmak için motive oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

