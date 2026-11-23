Mersin'in Silifke ilçesinde maskeli şüpheli tarafından silahla ayağından vurulan market çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi'nde bir markete gelen maskeli ve tabancalı şüpheli, çalışandan kasadaki paraları istedi.

İsmi belirtilmeyen çalışandan parayı alamayan şüpheli, karşı kasadaki diğer görevli S.G.E'yi silahla ayağından vurduktan sonra kaçtı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.