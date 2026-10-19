Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa'yı 95-82 yenerek namağlup serisini sürdürdü - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa'yı 95-82 yenerek namağlup serisini sürdürdü

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Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa\'yı 95-82 yenerek namağlup serisini sürdürdü
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Mersin Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi 7. haftasında evinde Darüşşafaka Lassa'yı 95-82 yenerek namağlup serisini sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçı tribünden izleyip Mersin ekibine destek verdi.

(MERSİN) - Mersin Spor Kulübü (MSK), Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 95-82 mağlup ederek namağlup ünvanını korudu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç de karşılaşmayı tribünden takip ederek Mersin ekibine destek verdi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü, sezonun 7. haftasında kendi evinde Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti. Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç da maçı tribünlerde takip ederek "Carettalar"a destek verdi. MSK, 95-82 skoruyla galibiyete ulaşarak namağlup ünvanını korudu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada oyunun başından itibaren üstünlüğü elden bırakmayan MSK, ilk çeyreği 24-21 skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücum gücünü artırarak farkı çift haneli sayılara yükselten Carettalar, devre arasına 50-40 önde girdi. Temposu düşmeyen üçüncü çeyrekte ise skor tablosu MSK lehine 74-62'yi gösterdi. Maç boyunca hücum ve savunma hatlarıyla başarılı oyununu sürdüren MSK, karşılaşmadan 95-82 galibiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk altı maçını kazanarak 6'da 6 yapan MSK, Darüşşafaka Lassa karşısında aldığı galibiyetle namağlup serisini sürdürdü.

Kaynak: ANKA
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