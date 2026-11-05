Mersin Tarsus\'ta kontrolden çıkan minibüs 5 araca çarptı, 16 yaralı hastaneye kaldırıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsünün 5 araca çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Kazada yolcu minibüsü ve diğer araçlardaki 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.