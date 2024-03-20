Mersin Tarsus\'ta Şehit Aileleri ve Gaziler İftarında Buluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu.
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ilçede bir restoranda düzenlenen iftara katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.
Programda şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Akyüz, ailelerin taleplerini dinledi.
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Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 143 ülke arasında 98. sırada yer aldı. Türkiye'nin mutluluk oranı düşük kalırken, gençlerin yaşlılardan daha mutsuz olduğu belirtildi. Finlandiya ise üst üste yedinci kez en mutlu ülke oldu.
Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın, maden şirketinin atık havuzundan sızıntı olduğunu ileri sürdü. Aydın, atığın ormana ve dereye karıştığını belirterek, çektiği görüntülerle durumu kanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Aydın, şirketin kirliliği görmezden geldiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini söyledi. Bakanlık ise yapılan denetimlerde herhangi bir sızma belirtisi olmadığını açıkladı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına 6'ncı gününde, hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Kıyıdan ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücüsü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Esra Uygur'un ailesi adaletin yerini bulmasından memnun.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik kara yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresinin 35 dakika daha kısalacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Bilecik'e son 22 yılda 110 milyar 562 milyon lira yatırım yapıldığını ve yapılan yeni projelerle 97 virajın ortadan kaldırıldığını ifade etti.
Zonguldak'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Edirne'de yaşayan down sendromlu 15 yaşındaki Eren Karahan, lösemiyi iki kez yenerek ortaya koyduğu yaşam mücadelesi ve sanatıyla çevresine ilham kaynağı oluyor. Eren, hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kazanmasının yanı sıra resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Bugüne kadar yaptığı yaklaşık 25 resimle sergi açmaya hazırlanan Eren, gelecekte ünlü bir ressam olma hayalini taşıyor. Eren'in annesi Emine Karahan da oğlunun lösemi tedavisi sürecinde kendisinin de meme kanserine yakalandığını ancak ikisinin de hastalıklarını yendiğini belirtiyor. Eren'in öğretmenleri ise onun mücadeleci yapısının hem arkadaşlarına hem de çevresine örnek olduğunu vurguluyor.
Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi. Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi. Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında ise 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap bulundu. Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde aranan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakası'nda rakiplerini yenerek 57 kilogramda şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibariyle 81 bin 663'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluştururken, kamyonet, traktör, motosiklet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar da bulunmaktadır. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaşmıştır.
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 72 gram eroin, 40 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 10 gram bonzai maddesi, 5 sentetik hap ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.