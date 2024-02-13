Mersin Turizm Fuarı 17-19 Nisan'da düzenlenecek - Son Dakika
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Mersin Turizm Fuarı 17-19 Nisan'da düzenlenecek

Mersin Turizm Fuarı 17-19 Nisan\'da düzenlenecek

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından organize edilen Mersin Turizm Fuarı, 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarla birlikte turizmin rekabetçi konuma gelmesi ve kent turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Fuar, MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.

13.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince organize edilen "Mersin Turizm Fuarı", 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarla, turizmin daha rekabetçi konuma gelmesine katkı sunmayı istediklerini belirten Atasoy, "Marka değerler oluşturmayı, geleceğe yönelik turizm vizyonunu belirlemeyi, turizme yönelik kreatif buluşlar geliştirmeyi, turistik ürün sayısını artırmayı ve kent turizmine katkı sağlamağı amaçlıyoruz." dedi.

Atasoy, kentin turizmle alakalı projelerini duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Programa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, otel yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Fuar, 17-19 Nisan'da MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA

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