Mersin Turizm Fuarı 17-19 Nisan\'da düzenlenecek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince organize edilen "Mersin Turizm Fuarı", 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Fuarla, turizmin daha rekabetçi konuma gelmesine katkı sunmayı istediklerini belirten Atasoy, "Marka değerler oluşturmayı, geleceğe yönelik turizm vizyonunu belirlemeyi, turizme yönelik kreatif buluşlar geliştirmeyi, turistik ürün sayısını artırmayı ve kent turizmine katkı sağlamağı amaçlıyoruz." dedi.
Atasoy, kentin turizmle alakalı projelerini duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.
Programa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, otel yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Fuar, 17-19 Nisan'da MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması meydana geldi! Göçük altında kalan işçiler var
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Son Dakika › Güncel › Mersin Turizm Fuarı 17-19 Nisan'da düzenlenecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?