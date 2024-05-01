Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS\'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik, asayiş, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile inşaat çalışmalarının aşaması değerlendirildi. Vali Pehlivan ayrıca, tamamlandıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığına tahsis edilecek hizmet binasını inceledi ve Nükleer Düzenleme Kurumuna ait birimi ziyaret etti.

01.05.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Pehlivan, burada Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov'un katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Güvenlik, asayiş, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile inşaat çalışmalarında gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantının ardından Pehlivan, beraberindeki heyetle şantiye alanında inceleme yaptı.

Vali Pehlivan, programının devamında, tamamlandıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığına tahsis edilecek hizmet binasını inceledi, Nükleer Düzenleme Kurumuna ait birimi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Jandarma, Komando, Akkuyu, Gülnar, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:22 Columbia Üniversitesi’nde Filistin’e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement