Mersin Yenişehir Belediyesi Madımak Katliamı'nı Anacak - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediyesi Madımak Katliamı'nı Anacak

Mersin Yenişehir Belediyesi Madımak Katliamı\'nı Anacak

Mersin Yenişehir Belediyesi, Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, sanatçı Ender Balkır'ın katılımıyla 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Cemevi'nde yapılacak.

24.06.2024 10:49  Güncelleme: 10:56
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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi, 31. yılında Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, sanatçı Ender Balkır'ın katılımıyla 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Cemevi'nde yapılacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Cemevi ile 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 33 aydın, sanatçı ve iki otel görevlisinin katledilmesinin 31. yılında anma programı düzenleyecek. Yaşamını yitirenleri anmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilecek anma programı, sanatçı Ender Balkır'ın katılımıyla 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Cemevi'nde yapılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Canlarımızı anmak, onların anısını yaşatmak ve böylesi acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte sesimizi yükseltmek zorundayız. Bu acı, toplumumuzun hafızasında silinmez bir iz bırakmış ve hepimizi derinden yaralamıştır. Ülkemizde barış, hoşgörü ve sevginin hakim olması en büyük dileğimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir Belediyesi Madımak Katliamı'nı Anacak - Son Dakika

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