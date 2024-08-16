Mersin Yenişehir Belediyesi\'nden sahiplendirme çağrısı

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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen ve bakımları yapılan 'Paşa' adlı yavru köpeği, Dara Sitesi sakinleri sahiplendi. Paşa'yı site sakinlerine teslim eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bunun herkese örnek olması gerektiğini belirterek, tüm sitelere sahiplenme çağrısında bulundu, hayvanların sevgi dolu bir yuva bulmalarının toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, kurduğu 15 bin metrekarelik hayvan bakımevinde çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığı, bakımlarının yapıldığı ve eğitildiği bakımevinde Belediye, hayvanların sahiplendirilmelerine de olanak sağlıyor.

Bu kapsamda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yaptığı sahiplenme çağrısına, Dara Sitesi yanıt verdik, Paşa adlı yavru köpeği sahiplenme kararı aldı.

"Halkımıza örnek olmasını diliyorum"

Başkan Abdullah Özyiğit, Dara Sitesi sakinlerine duyarlılıkları için teşekkür ederek, Yenişehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Site sakinleriyle bakımevinde bir araya gelen Başkan Özyiğit, "Paşa, artık size emanet. Ona gözünüz gibi bakacağınızdan hiç şüphemiz yok. Halkımıza örnek olmasını diliyorum. Sokak hayvanları konusunda şikayet etmekle sorun çözülmez. Herkesin üzerine düşen bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak belediyeye ait bakımevinden hayvan sahiplenenlere bir yıl boyunca ücretsiz mama desteği verildiğini de hatırlattı.

"Bu kadar güzel bir bakımevi ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk"

Dara Sitesi Yöneticisi Bilal Uğur ise"Buraya gelirken bu kadar güzel bir bakımevi ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bakımevinin temizliği, çalışanların duyarlılığı ve güler yüzü bizi çok mutlu etti. Yenişehir Belediyesine ve Başkanımız Abdullah Özyiğit'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.