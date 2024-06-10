Mersin Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Kucak Açıyor

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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçen ay hayata geçirilen Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Özyiğit, bir buçuk ayda 180 kedi ve köpeği kısırlaştırdıklarını ve sahiplendirmeye başladıklarını söyledi.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde bulunan 15 bin metrekarelik Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile sokak hayvanlarına kucak açan Yenişehir Belediyesi, kısırlaştırma ve aşı uygulamaları yaparken; hayvanların iç ve dış parazit tedavilerini de gerçekleştiriyor. Rehabilite edilerek, eğitimleri tamamlanan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bakımevini ziyaret eden Başkan Özyiğit, hazırladıkları bir internet sitesi üzerinden de gelecek hafta hayvanların sahiplendirilebileceğini duyurdu. Özyiğit, "Hayvanların uyutulması yani öldürülmesi noktasında yeni bir yasal uygulama süreci başlatılmak isteniyor. Bunun bir çözüm olmadığını, çözümün rehabilitasyon, kısırlaştırma ve birlikte yaşama ortamını oluşturma sürecini olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlarımızın sahiplendirilmesini çok önemsiyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.