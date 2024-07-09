Mersin Yeşil Dönüşüm Merkezi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan 'Mersin Yeşil Dönüşüm Merkezi' ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkezde 'Tarım ve Gıda Sektörleri Odaklı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına Uyum Eğitimi düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan 'Mersin Yeşil Dönüşüm Merkezi' ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kentteki ve bölgedeki sektörler için yeşil ekonomiye ilişkin önemli bir odak olmayı hedefleyen merkez, iklim krizinden en başta etkilenen tarım ve gıda sektörlerini bir araya getirerek 'Tarım ve Gıda Sektörleri Odaklı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına Uyum Eğitimi'ni düzenledi. Eğitimi alanında uzman İstanbul Kültür Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil verdi.

Merkez, iş dünyasını yeşil dönüşüm çabalarının bir parçası haline getirme, iş dünyası temsilcilerinin katılımları ile kentteki yeşil dönüşüm politikalarını geliştirme, iş insanlarını bu doğrultuda destekleme ve yönlendirme ile ticaret ve sanayi odası, akademi ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini sağlama rolünü üstelenmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO), tarım ve gıda sektörlerinin temsilcileri ile alanında profesyonel akademisyenler buluşturuldu.

Büyükşehir'in 'İklim Dostu' bakış açısı büyüyerek gelişiyor

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, merkezin, Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalarda bir çatı olarak kurdukları ve içerisinde iklim değişikliği ile çevre konusunda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Zorlu, merkezin kuruluş çalışmalarına kısa süre önce başladıklarından bahsederek, bugüne kadar bir tane İç Paydaş, bir tane de Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirdiklerini anlattı. Zorlu, "İç Paydaş Toplantısı'na Mersin Büyükşehir Belediyemizin ilgili dairelerinin temsilcileri katıldı ve bundan sonraki çalışmalar yürütülürken 'iklim dostu' bir bakış açısıyla projelerin üretilmesi ve bu çalışmaların bu şekilde yürütülmesini amaçlayan bir çalışma gerçekleştirdik, bir bilinçlendirme faaliyeti yaptık" dedi.

Yeşil Dönüşüm Merkezi için tüm iç ve dış paydaşlar bir arada

Gerçekleştirdikleri Dış Paydaş Toplantısı'nda da kentteki ana aktörler ile bir araya geldiklerinden bahseden Zorlu, "Ticaret Sanayi Odaları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir grupla bir toplantı gerçekleştirdik. Biz Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni kurarken amacımızın ne olduğunu, ne yapmak istediğimizi onlara anlattık ve işbirliği içerisinde bu merkezin faaliyetlerini birlikte yürütmeyi ve çalışmaları birlikte şekillendirmeyi hedeflediğimizi ifade ettik" diye konuştu.

Kentteki aktörlerden en önemlilerinden bir tanesinin de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olduğunun vurgusunu yapan Kemal Zorlu, "Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da özellikle üretim sektörlerinin yeşil dönüşüm konusunda düzenlenmesi, onlara bilinçlendirme faaliyetinin verilmesi için birlikte çalıştığımız bir faktör. Yeşil Dönüşüm Merkezi'nin kurulum aşamasında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte birçok çalışmaya imza atmış olduğumuz RESLOG Projesi de bize destek oldu. RESLOG ekibi, Yeşil Dönüşüm Merkezi'nin kuruluş aşamasında İsveç'ten bir uzman getirerek, bu yurtdışı örneklerinin nasıl olduğuna dair bir bilgilendirme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Burada da iklim değişikliklerinden ve artan dünyanın ortalama sıcaklığından en fazla etkilenen kırılgan bir grup olan tarım ve gıda sektörü temsilcilerine Yeşil Dönüşüm konusu, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Emisyon Takas Sistemi gibi konularda bilgilendirme ve farkındalık yaratma eğitimi gerçekleştiriyoruz. Eğitimimizi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı hocamız veriyor. Bundan sonra Yeşil Dönüşüm Merkezimizde bu tür faaliyetleri ve etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Firmalar yeşil mutabakat süreçlerine hazırlıklı olabilsinler diye eğitimi veriyoruz"

Yerel yönetimleri desteklemek adına bir dizi projeyi 2018 yılında hayata geçirdiklerini söyleyen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) Ulusal Proje Koordinatörü Çiğdem Ayşenur Atasoy, özellikle Suriyeli göçü alan şehirlerin planlama ve kentsel dirençlilik alanlarında kapasite desteği sağlamak için çalıştıklarını kaydetti. 2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi ile çalıştıklarını kaydeden Atasoy, "Göçten etkilenmiş, belediyelere kapasite desteği sağlıyoruz. Bugün de İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile yerel ekonomik kalkınma çalışıyoruz. Yeşil Dönüşüm Merkezi kuruluyor. Bu Yeşil Dönüşüm Merkezi'nin ilk aktivitesi için buradayız" diye konuştu.

Gıda ve tarım sektörünün temsilcileri ile MTSO'da Büyükşehir öncülüğünde toplandıklarını söyleyen Atasoy, hedeflerini "Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, yeşil mutabakata uyum eğitimi veriyoruz. Mersin'de çalışan firmalar bu konuda gelecek yeşil mutabakat süreçlerine hazırlıklı olabilsinler diye eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı.