Mersin\'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

27.04.2026 23:58  Güncelleme: 23:59
MERSİN'in Silifke ilçesi açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu mevkisinde saat 14.20 sıralarında, denizde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşların durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesetlerin Akin Acar (70) ve Halil Çelik (66) ait olduğu tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
00:06
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
23:06
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
