Merve Koç: Kanseri Yenen Genç Doktor
Merve Koç: Kanseri Yenen Genç Doktor

15.02.2026 11:31
Yumuşak doku kanserini yenen Merve Koç, şimdi çocuk hekimi olarak hastalarına umut veriyor.

Küçük yaşta yakalandığı yumuşak doku kanserini başarılı bir tedavi sürecinin ardından yenen Merve Koç, şimdi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü'nde pratisyen hekimlik yapıyor.

Dokuz yaşındayken yakalandığı hastalığını Prof. Dr. Rejin Kebudi'nin gözetiminde, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle atlatan Koç, iyileşmesinin ardından eğitimini sürdürdü.

Çoğu zaman hasta yatağından hazırlandığı üniversite sınavında Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazanmayı başaran Koç, şimdilerde çalıştığı hastanede yaşam öyküsünü hastalarıyla paylaşıp onlara moral veriyor.

25 yaşındaki Merve Koç, AA muhabirine, 2010 yılında kendisine kanser teşhisi konulduğunu, o andan itibaren ailesi ve kendisi için de zorlu bir sürecin başladığını anlattı.

O yıllarda kolunda tesadüfen küçük bir şişliğin fark edildiğini dile getiren Koç, "Yaklaşık 15-20 gün içinde kolumdaki şişlik 2-3 katına çıkarak, çok hızlı bir şekilde büyüdü. Hastanedeki tetkik ve tahliller sonucunda yumuşak doku tümörü denilen kanser teşhisi konuldu. Operasyonla komple o tümör alındı. Ameliyatın ardından radyoterapi ve kemoterapi de gördüm." diye konuştu.

Tedavisi sırasında annesinden ve babasından çok büyük destek aldığını, eğitim hayatına da ara vermediğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Sürekli okula giden, ders çalışan bir çocuktum. Çok oyun falan bilmezdim, oturup kitaplarla ders çalışırdım. Bir baktım ki okula gidemiyorum. Bu süreçte öğretmenlerimin desteğini unutamam. Burada pes etmemek de önemli. Direkt her şeyi bırakabilirdim ama sonuçta bu geçici bir süreç. İleride eğitim hayatıma devam etmem gerekecekti. Bunu da bilerek yoluma devam ettim. Ders çalışmayı hiç bırakmadım. Hastanede de soru çözdüm."

Koç, hastanede başarılı bir operasyon geçirerek dokudaki tümörün alındığını, ardından radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Tedavisinin ardından takipleri sürerken çocukken hayal kurduğu mesleği üniversitede seçmek için çok çalıştığını anlatan Koç, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandığını vurguladı.

"Hep doktor olmak istemiştim"

Fakülteyi de birincilikle tamamladığını anlatan Koç, devlet hastanesindeki pediatri bölümünde pratisyen hekim olarak görev yaptığını dile getirdi.

Doktorların sürekli insanlara yardım etmesinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Koç, "Hekimlik bir meslek değil aslında bir yaşam biçimi diyebiliriz. Çocuklarla iletişim kurmayı, onlarla konuşmayı çok seviyorum. Uzmanlık alanımın da çocuklarla ilgili olmasını isterim. Çocukların hayatına elimden geldiğince dokunabilmek istiyorum. Onlar çok özeller, her şeyin en güzelini hak ediyorlar." diye konuştu.

Koç, kendisi gibi bu süreci yaşayan, bunları atlatan yüzlerce ve binlerce çocuk olduğuna değindi.

Bu durumdakilerin asla yalnız olmadığını kaydeden Koç, "Nasıl ki iyi günler geride kalıyorsa kötü günler de geçecek, bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan bunların geçeceğini ve yalnız olmadığınızı bilmek." dedi.

Koç, hastalıkla ilgili en son tedavisini 2011 yılında aldığını, çocukluktan beri tedavisini üstlenen Prof. Dr. Rejin Kebudi'yle birlikte takiplerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalımda yüzde 71'e ulaşıldı"

Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rejin Kebudi ise çocuklarda en sık görülen kanser türleri arasında yüzde 30'la kan kanserlerinin geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Kebudi, tüm dünyada her yıl 400 bin çocukta yeni kanser vakası görüldüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de de her yıl yaklaşık 3 bin yeni çocukluk çağı kanser vakası görülüyor. Bugün, çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım oranlarında yüzde 71'e ulaşıldı. Hastalığın erken evrede saptanması, tedavilerin tam teşekküllü uygun merkezlerde yapılması önemli. Gelişmekte olan ülkelerin bazılarında bu oran hala yüzde 20-30'larda. Türkiye için büyük başarı ama biz tabii daha da başarıyı istiyoruz. Yüzde 80'lere de Türkiye olarak da ulaşmak istiyoruz. "

Merve Koç'un çocukluktan beri sürdürdüğü takiplerinin hala devam ettiğine dikkati çeken Kebudi, "Merve çok akıllı bir çocuktu. Şimdi de gerçekten akıllı ve çalışkan bir doktor oldu. Tedavileri ve takipler sırasında da kendisi de ailesi de gerçekten çok düzenli geldiler." dedi.

Prof. Dr. Kebudi, Türkiye'de çocukluk kanseri tedavilerinin devlet hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılabildiğini aktardı.

Bütün dünyada bunun böyle olmadığına işaret eden Kebudi, "Bütün dünyada bunların olması ve çocukluk çağı kanserlerinde önemli olarak sağlık politikalarında yer alması nedeniyle 2025 yılının Eylül ayında New York'ta düzenlenen toplantıda ben de görev aldım. Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği bu özel seminerde yer alan çocukluk çağı oturumunda 40 ülke delegasyonu katıldı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

