Merve Tiryaki'nin Kabusu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merve Tiryaki'nin Kabusu Devam Ediyor

Merve Tiryaki\'nin Kabusu Devam Ediyor

Eski eşi tarafından tehdit ve şiddet gören Merve Tiryaki, can güvenliği için yardım istedi.

01.11.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEYLİKDÜZÜ'nde yaşayan Merve Tiryaki(32), bir yıl önce 14 yıllık eşi Ufuk Ç. (38)'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Ancak Tiryaki'nin kabusu ayrıldıktan sonra da devam etti. Önceki gün Merve Tiryaki'nin annesinin otomobilinin önünü kesen Ufuk Ç., otomobilin camını kırdı. gözaltına alınan Ufuk Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tiryaki ise, "Videolarda gördüğünüz gibi darbetmiş arabayı, camı kırmış. Başka türlü zararlar da vermiş arabaya. Hem de; kızının mezarında ağlayacaksın diyerek tehdit etmiş. Can güvenliğim yok" diyerek yardım istedi.

Beylikdüzü'nde yaşayan 2 çocuk annesi Merve tiryaki 14 yıllık eşi Ufuk Ç.'den şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle Nisan ayında boşandı. İki gün önce ise eski eşi, Merve Tiryaki'nin annesi ve kızının bulunduğu otomobilin önünü kesti. Küfür ve hakaret eden Ufuk Ç. otomobili yumrukladı. O anlar, Tiryaki'nin annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'KIZININ MEZARINDA AĞLAYACAKSIN'

Yaşadığı kabus dolu anları anlatan Merve Tiryaki, "Resmi olarak 2024 Nisan'da boşandım. 14 senelik bir evliliğim vardı. Evliliğim boyunca şiddet, hakaret, aldatma hepsini gördüm. Çocuklar için bir yere kadar gitti ama artık zaten bunlar aşılmaz dozda oldu. Canıma kastetmeye başladı artık. O yüzden dava sürecimiz oldu ve nisanda bitirdik. İşte bu sefer ama yine de durmadı. Bir süre hiç aramadı, sormadı, iletişime geçmedi. Çocuklar da dahil. Ama şimdi hakaret, küfür tekrar başladı. Bir hafta önce kızımın aracılığıyla beni tehdit etti. Annen senin mezarına gelecek mezarında ağlayacak tarzı konuştu. Anneme de önceki günkü olayda aynı şekilde hem hakaretler etmiş videolarda Gördüğünüz gibi darp etmiş arabayı, camı kırmış. Başka türlü zararlar da vermiş arabaya. Hem de kızının mezarında ağlayacaksın deyip tehdit etmiş. Böyle can güvenliğim yok açıkçası" dedi.

'SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUM'

Tiryaki, "Tüm uygulanması gereken yasal süreci tüm hepsini uyguladım. Ben avukatım, annem de şikayetçi oldu. Daha önce de annemin arabasına zarar vermişti. Bununla ilgili de dosyamız var. Uzlaşmaya gitti ve uzlaşıldı ve kapanmıştı ama tekrar aynı şeyi yaptı. Ben defalarca uzaklaştırma aldım. Şikayetçi oldum. Ama maalesef ki yaptırım olmadığı için bu adam elini kolunu sallayarak aynı şekilde devam ediyor. Videoda da gördüğünüz gibi polisten de korkmuyor. Çağır polisi diyor. Ben de artık sesimi böyle duyurmaya çalıştım. Ben o şeylerdeki hashtag olmak istemiyorum. O yakınlarımın beni hashtagte görmesini de istemiyorum açıkçası. Böyle bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum. O haberlerdeki diğer kadınlar gibi olmamak için böyle bir yol buldum. Zaten nafaka kendime değil kendim için nafaka hiçbir şey istememiştim. Çocukların nafakasında ödemediği için icra takibi başlatmıştık. Büyük ihtimalle bundan dolayı da biraz saldırganlık gösteriyor. Zaten psikolojik sorunları olan bir insan. Ben de bununla can güvenliğim olmadığı için. Benim ailemin çünkü ailemi de tehdit ediyor. O gün arabada ben yoktum ama o gün ben de olabilirdim. Aynı şeyi bana da yapabilirdi. Evimizin önüne gelip defalarca bağırdı, çağırdı. Artık ben bir şekilde sesimizin duyulmasını istiyordum. Bir şekilde kesinlikle bir yaptırımın olmasını istiyorum. Karakolun ön kapısından girip 1 saat sonra arka kapısından çıkmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merve Tiryaki'nin Kabusu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:27:40. #1.12#
SON DAKİKA: Merve Tiryaki'nin Kabusu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.