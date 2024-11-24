Meryem Ana Evi Otopark Gelirlerinin Devri İçin Halk Eylemde

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine bölge halkının tepkisi büyüyor. Bakanlık kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan belediye personeli ve vatandaşlar, otoparkın gelirlerinin devrinin işsizlik ve hizmetsizlik demek olduğunu ifade etti.

İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı halkın direnişi ve tepkisi büyüyor.

Devir için belediyeye tanınan süre sona ererken belediye ve halk, bölgede çadır eylemi başlattı. Eyleme, belediye personeli ve bölge halkı da destek verdi. Eylemde ANKA Haber Ajansı'na konuşan belediye çalışanları ve bölge halkı bakanlığın kararının belediye personelini işsiz, Efes Selçuk halkını da hizmetsiz bırakacağını söyledi.

Ayvan: "Postmodern kayyum diyebileceğimiz bir şey"

Efes Selçuk'ta ikamet eden Gökhan Taşkınç Ayvan, alınan kararı 'postmodern kayyum' olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"40 yıldır Meryem Ana'nın otopark ve giriş bedelleri Selçuk Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 60'ına yakınını oluşturuyor. O yüzden şu anda belediyenin neredeyse yarısı yarı gelirinden fazlasına Tarım ve Orman Bakanlığı'nca el konulmaya çalışılıyor. Benim eşim de Selçuk Belediyesi çalışanı. Yeni bir bebeğimiz oldu. Bebeğimin kızımın hakkını savunmaya geldim buraya. Haklı davamıza herkesi bekliyoruz. Muhalif parti belediyelerine kayyum atanıyor. Bu da postmodern kayyum diyebileceğimiz bir şey. Şu anda Selçuk Belediyesi'nin yani ekonomisinin yüzde 60'ı belediyenin elinden alınıyor. Belediyenin şu anda çöp toplama da dahil olmak üzere hiçbir şekilde bir hizmet getirebileceğini ben düşünemiyorum. Bu sadece Selçuk Belediyesi'nin veya CHP'nin problemi değil. Her ideolojide, her görüşteki insanın hakkı gasp ediliyor şu anda. Gasp edilmeye çalışılıyor. O yüzden parti, ideoloji aramaksızın bütün Selçuk halkının buradaki haklı davamıza omuz vermesi gerektiğini düşünüyorum

Mert: "İlk önce işçiler, emekçiler etkilenecek bu durumdan"

Belediye çalışanlarından Tolga Mert, otopark gelirlerinin belediyeden alınmasının belediye personelini doğrudan etkileyeceği ve işsizlik anlamına geldiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Bu tamamen bir kentin yok oluşunun temellerini oluşturmak gibi bir şey aslında. Çünkü baktığınız zaman biz bunun aynısını kent olarak 1999 yılında yaşadık Efes'te. Efes'in yüzde 40 gelirleri kente geliyordu ve o yüzde 40 geliri bakanlık tarafından alındıktan sonra şu an kent Efes'ten hiçbir şekilde faydalanamıyor. Elimizde kalan Meryem Ana Evi'nin girişleri ve otoparkı oldu. Turizm kenti olan Efes Selçuk'un da gelirlerinin turizmden olması kadar doğal bir şey yoktur. Ama bu doğallığın bizim elimizden alınmak istenen bir durum var. ve yaklaşık yüzde 60 gelir demek. Evinizden yüzde 60 gelir azaldığında ne yaparsınız? Bakanlık bence durup düşünmeli. Yüzde 60 geliri azalsa ne olur? Ne yapabilirler? Efes Selçuk şu an o durumda. İlk önce işçiler, emekçiler etkilenecek bu durumdan. Sonrasında da halkın tamamını etkileyecek bir durum söz konusu. Çünkü 38 bin nüfuslu bir kentte yaşıyoruz. ve bu kentin tamamen gelirleri turizmden ve belediyenin gelirleri de turizmden. Eğer belediyenin gelirlerini elinden alırsanız maalesef çöp toplayamayacak hale gelir belediye. Hiçbir faaliyetini yürütemeyecek hale gelir. Bu da tabii hepimiz için üzücü ve yok oluşun durumu olur."

Koçak: "Bu bizim elimizden giderse biz işsiz kaldık demek"

Belediye personelinden Mustafa Koçak, işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Selçuk Belediyesi'nde çalışan bir emekçiyim. Günde birçok turist grubun geldiği ve yıllardır da belediyenin işlettiği bir otopark ve doğal olarak gelirlerden kaynaklanan ve süreç, ekonomik krize gidiyor. Belediyenin işlettiği bir otoparkın şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elde etmesini istemesi bu sebebe dayalıdır. 600 kişi buradan ekmek yiyor. Bu bizim elimizden giderse biz işsiz kaldık demek. Benim babam yeni vefat etti ve doğal olarak benim bakmam gereken bir ailem var. O yüzden de biz buradayız. Meryem Ana Evi Efes Selçuk'undur. Meryem Ana bizimdir. İnşallah da bizim kalacaktır."