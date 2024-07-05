Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde olduğu 'Ru' dizisinin sezon finali yayınlandı - Son Dakika
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Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde olduğu 'Ru' dizisinin sezon finali yayınlandı

Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı 'Ru' dizisinin sezon finali, GAİN kanalında yayınlandı. Bahadır Karataş ve Burak Çaldır'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, Ege'de bir sahil kasabasında yaşanan aşkı konu alıyor. Oyuncu Gonca Vuslateri ise sezon finalinde yer aldı. Senaristliğini Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak'ın üstlendiği dizi, 8 bölümden oluşuyor ve ilk bölümü 24 Mayıs'ta yayınlanmıştı.

05.07.2024 15:01
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Başrollerini Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı "Ru" dizisinin sezon finali GAİN'de yayınlandı.

GAİN'den yapılan açıklamaya göre, yapımcı koltuğunda Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan'ın oturduğu dizinin yönetmenliğini Bahadır Karataş ile Burak Çaldır yapıyor.

Ege'de bir sahil kasabasında yaşanan aşkı konu alan yapımda, Emre Karayel, Hira Koyuncuoğlu, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel rol alıyor. Oyuncu Gonca Vuslateri ise dizinin sezon finalinde yer aldı.

Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak'ın senaristliğini üstlendiği, 8 bölümden oluşan dizinin ilk bölümü 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde olduğu 'Ru' dizisinin sezon finali yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde olduğu 'Ru' dizisinin sezon finali yayınlandı - Son Dakika
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