Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde olduğu 'Ru' dizisinin sezon finali yayınlandı

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Başrollerini Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı "Ru" dizisinin sezon finali GAİN'de yayınlandı.

GAİN'den yapılan açıklamaya göre, yapımcı koltuğunda Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan'ın oturduğu dizinin yönetmenliğini Bahadır Karataş ile Burak Çaldır yapıyor.

Ege'de bir sahil kasabasında yaşanan aşkı konu alan yapımda, Emre Karayel, Hira Koyuncuoğlu, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel rol alıyor. Oyuncu Gonca Vuslateri ise dizinin sezon finalinde yer aldı.

Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak'ın senaristliğini üstlendiği, 8 bölümden oluşan dizinin ilk bölümü 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmuştu.