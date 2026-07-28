Merz'den İsrail'e Yaptırımlar Açıklaması - Son Dakika
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Merz'den İsrail'e Yaptırımlar Açıklaması

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Almanya Başbakanı Merz, İsrail'e genel yaptırımları doğru bulmadıklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e yönelik genel yaptırımları doğru bulmadığını söyledi.

Başbakan Friedrich Merz Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'e yönelik Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarıyla ilgili soruya, "İsrail'e genel yaptırımları doğru bulmuyoruz." dedi.

Ancak Merz, Batı Şeria'daki İsrail işgali altındaki bölgelerden gelen ürünlerin AB'nin İsrail'e tanıdığı ticari ayrıcalıklardan yararlanmaması gerektiğini de belirtti.

Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getiren Merz, bunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde defalarca söylediğini aktardı.

Ülkesinin İsrail'e karşı özel tarihi sorumluluğu bulunduğunu yineleyen Merz, "Bu nedenle İsrail'e yönelik yaptırım rejimlerine genel olarak katılamayız ve katılmak da istemiyoruz. Bu durum, en azından şimdilik böyle kalacaktır." diye konuştu.

AB bütçesinde kesinti çağrısı

Merz, AB bütçesinin mevcut haliyle kabul edilemeyeceğini belirterek, bütçede "birkaç yüz milyar avroluk" kesintiye gidilmesini istedi.

2028 sonrasında uygulanacak çok yıllık mali çerçevenin 2026 sonuna kadar sonuçlandırılmasını hedeflediklerini belirten Merz, Avrupa Komisyonunun bütçe teklifini desteklemediklerini ifade etti.

Merz, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin ticaret politikaları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji krizinin baskısı altında bulunduğuna dikkati çekerek, AB'nin ekonomik rekabet gücünü artırmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

İzin süreçlerinin hızlandırılması, dijitalleşme, enerji ve karbonsuzlaşma yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Merz, rekabet gücü ile iklim korumasının birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.

Karadağ bekletilmemeli

AB'nin genişleme sürecine de değinen Merz, Ukrayna için üyeliğe giden yolda "ortak üyelik" modelini önerdiğini hatırlattı.

Moldova'nın reformlarda önemli ilerleme kaydettiğini dile getiren Merz, Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Karadağ'ın üyelik kriterlerini büyük ölçüde yerine getirdiğini belirten Merz, "Karadağ'ı diğer ülkeler hazır değil diye bekleme listesine alamayız. Bu on yılın sonuna kadar AB üyesi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve Rus uranyumuna olası yasaklarla ilgili sorusunu yanıtlayan Merz, bu konuların Avrupa ve Almanya'nın çıkarları çerçevesinde değerlendirildiğini kaydederek, ayrıntı vermekten kaçındı.

Bir gazetecinin İrlandalı aktivist Daniel Tatlow-Devally'in 8 Eylül 2025'te Ulm'daki İsrailli savunma şirketi Elbit Systems bürolarına düzenlenen eylem nedeniyle Stuttgart-Stammheim'da yargılandığını ve yargılamanın İrlanda'da eleştirildiğini hatırlatması üzerine Merz, şu yanıtı verdi:

"Almanya'da hukukun üstünlüğüne dayalı yargılama süreçleri vardır. Konsolosluk desteği de güvence altındadır. Sanıkların yanında ceza avukatları da bulunmaktadır ve Almanya'da, milliyet ne olursa olsun, uluslararası geçerli standartlara uygun olarak hukukun üstünlüğüne dayalı yargılama süreçlerinin yürütüldüğünden hiç şüphem yoktur."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Almanya, Enerji, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den İsrail'e Yaptırımlar Açıklaması - Son Dakika

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