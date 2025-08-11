Merz'den Ukrayna İçin Acil Zirve Çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle Ukrayna'daki durumu çevrim içi ele alacağı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un yaptığı açıklamaya göre, Merz, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında planlanan görüşme öncesinde, 13 Ağustos'ta Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili çevrim içi görüşmeler yapılması için bazı liderlere davet gönderdi.

Açıklamada, görüşmelerde Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, Ukrayna devlet ve hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı, NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın yer alacağı belirtildi.

Görüşmelerde Rusya'ya baskı uygulamak için başka eylem seçeneklerinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca "olası barış müzakereleri için hazırlıkların ve buna bağlı toprak talepleri ve güvence konularının" görüşüleceği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.