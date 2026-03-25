Merz: Enerji Fiyatları İçin İran Savaşı'nın Sona Ermesi Şart

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artan petrol ve doğal gaz fiyatlarını yeniden kontrol altına almanın en iyi yolunun İran'daki savaşın sona ermesi olduğunu söyledi.

Merz, Federal Meclis'te gündeme ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bir milletvekilinin halkın petrol ve doğal gaz fiyatlarının artışından dolayı belirsizlik yaşadığına ilişkin bir soruya cevap veren Merz, artan enerji fiyatları konusundaki endişeleri paylaştığını, bu hafta mecliste ilk önlem paketinin görüşülerek karara bağlanacağını belirtti.

Ancak tüm bu çalışmaların fiyatları tüketiciler için kabul edilebilir bir düzeye indirmek için yeterli olmayacağını ifade eden Merz, bu nedenle, başka önlemlerin alınmasının da düşünülebileceğini kaydetti.

Merz, akaryakıt fiyatları konusunda somut bir rahatlama sağlayacak önlemlerin alınıp alınmayacağına ilişkin soruya da, her fiyat artışının vergi tedbirleriyle veya bütçeden telafi edilemeyeceğini belirterek, "Fiyatları yeniden kontrol altına almanın en iyi yolu, İran'daki savaşın sona ermesidir. Bunun için Alman hükümeti her şeyi yapıyor, ben de şahsen görüşmelerimde bunu mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı başlattığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini aktaran Merz, 22 Mart Pazar günü de Trump ile uzun bir telefon görüşmesi yaparak "bu savaşın tüm dünya ekonomisi için doğuracağı risklere dikkati çektiğini" anlattı.

Merz, ortaklarla yakın koordinasyon içinde olduklarını vurgulayarak, "ABD ve İsrail'i bu savaş için şimdi diplomatik bir çözüm aramaya teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İfade edilen bazı şeylerin stratejik açıdan pek anlaşılır olmadığını ileri süren Merz, "Bu yüzden AB içinde ve ötesinde bu savaşın sona ermesine katkıda bulunmak için kendi ağırlığımızı nasıl kullanabileceğimizin yollarını arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ancak çözüm için İran'ın da dahil olduğu tüm tarafların istekli olması gerektiğini kaydetti.

Almanya'nın petrol ve gaz konusunda bağımlılığına ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, "Petrol ve gazı sadece yakmıyoruz. Petrol ve gaz, sanayimiz için önemli bir hammaddedir. Bu nedenle Almanya gelecekte de petrol ve gaz ithal etme ve hatta belki de kendi gazını çıkarma imkanına sahip olmalı." dedi.

Merz, Almanya'nın petrol ve doğal gaz kullanımından tamamen vazgeçmesi durumunda, ülkedeki sanayinin büyük bir kısmı, özellikle kimya sanayisinin ayakta kalamaz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Ülkedeki nükleer santrallerin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine de Merz, Almanya'da kapatılan nükleer santrallerin şu anki durum itibarıyla şebekeye yeniden bağlanamayacağını belirterek, "İşletmecilerin verdiği bilgi net. Teknik olarak artık mümkün değil. Bizim için siyasi açıdan da ne yazık ki artık mümkün değil." diye konuştu.

Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin sağlanması konusu

Bir milletvekilinin, Merz'e ana muhalefet lideri olduğu dönemde Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin sağlanmasını istediğini hatırlatması üzerine Almanya Şansölyesi şu yanıtı verdi:

"Bunu, Alman ordusunun envanterinde Ukrayna'ya teslim edebileceğimiz yeterli sayıda çalışır durumda Taurus seyir füzesi olduğunu düşündüğüm bir dönemde söylemiştim. Bugün Ukrayna, kısmen bizim yardımımızla kendi ürettiği uzun menzilli silahları depolarında bulunduruyor. Bu silahlar, bizim teslim edebileceğimiz nispeten az sayıdaki Taurus seyir füzesinden çok daha etkili."

Merz, Ukrayna'nın bugün her zamankinden daha iyi silahlanmış durumda olduğunu belirterek, ancak bu silahların üretilmesine devam etmesi için Ukrayna'ya para sağlanması gerektiğini kaydetti.