Merz: Türkiye önemli stratejik müttefik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz: Türkiye önemli stratejik müttefik

08.07.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin dış politika ve güvenlik rolünü takdir ettiğini, stratejik müttefik olduğunu ve Suriye'deki başarıda Türkiye'nin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'nin dış politika ve güvenlik politikası alanındaki rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Almanya için önemli bir stratejik müttefik olduğunu söyledi.

Friedrich Merz Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin dış politika ve güvenlik politikası alanlarındaki rolünü takdir ediyorum. Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir." dedi.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, sadece jeostratejik konumu nedeniyle bile NATO ortağı olarak Türkiye'yle yakın işbirliği içinde çalışmaya büyük önem verdiğini bir kez daha ifade ettiğini aktardı.

Suriye'de elde edilen başarıyı da gördüklerine işaret eden Merz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı. Bu bakımdan Türkiye, bölgenin istikrarına muazzam bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

Merz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ikna etmek amacıyla elindeki tüm imkanları kendileriyle koordinasyon içinde kullanmasını rica ettiğini belirtti.

Başbakan Merz, ayrıca bir sonraki Almanya-Türkiye hükümetler arası yüksek düzeyli stratejik işbirliği istişarelerini planladıklarını, bu istişarelerde ev sahipliğini ülkesinin üstleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Almanya, Türkiye, Güncel, Suriye, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: Türkiye önemli stratejik müttefik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele’yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü Görele'yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
Fenerbahçe Stadyumu’nda yenileme çalışmaları sona erdi Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA’ya savaş açtı Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

19:07
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan’a teşekkür ederim
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 19:20:12. #7.12#
SON DAKİKA: Merz: Türkiye önemli stratejik müttefik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.