Merzifon\'da 15 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 yıl önce işlenen, faili meçhul kalan cinayet dosyasını yeniden ele alan polisin yakaladığı zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, internet kafe sahibi 46 yaşındaki Mehmet Dönmez'in 15 yıl önce yol kenarında tüfekle başından vurularak öldürülmesine ilişkin 7 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Ekiplerce, Dönmez ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişilerle ilgili teknik takip, HTS ve saha çalışmaları sonucu zanlı ile suça iştirak ve yardım ettiği düşünülenlerin yakalanmasına yönelik Samsun, Mersin ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda maktulün iş ortağı Hakan B. (55) ile N.B, B.B. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakan B, çıkarıldığı hakimlikçe iş ortağı Dönmez'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakan B, adliyeden çıkartıldığı sırada gazetecilerin, "İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?" sorusu üzerine, "Doğru değil, kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Onu polis bulacak. Şüphe üzerine tutuklandım." ifadelerini kullandı.