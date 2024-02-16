Merzifon\'da \'Okulum Temiz\' belgesi alan okullara törenle belgeleri verildi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Okulum Temiz" belgesi alan okullara belgeleri törenle verildi.

Merzifon Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, belgeyi almaya hak kazanan okulları tebrik etti.

Temizliğe azami derecede önem verip dikkat ettiklerini dile getiren Yozgat, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli ortamda uygulamaya konulabilmesi için 'Okulum Temiz Projesi' hayata geçirildi. Bu proje kapsamında sizler de okullarınızda öğrenim gören öğrencilerimize sağlıklı ve güvenli ortam hazırlamak için gerekli tüm çalışmaları yapıp, bu belgeyi almaya hak kazandınız. Yapılan bu fedakarlıklar sayesinde okullarımızı çocuklarımız için güvenli eğitim ortamları haline getirdik. Bu başarı ve emeğinizden dolayı hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Yozgat, daha sonra hak kazanan okulların müdürlerine belgelerini verdi.